Pengguna Media Sosial Bluesky Melonjak
Samuel Purba , Jurnalis-Sabtu 07 September 2024 16:30 WIB
Platform media sosial Bluesky, alternatif Twitter, telah menarik perhatian masyarakat Brasil. Hal ini setelah negara tersebut melarang X milik Elon Musk.
Bluesky yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan bahya setengah juta pengguna baru bergabung dengan platform ini hanya sehari setelah Brasil memaksa X untuk berhenti beroperasi di negara tersebut.
Bluesky juga menyatakan pada hari Senin lalu jumlah tersebut meningkat menjadi 2 juta pengguna baru. Bluesky mengakui bahwa Brasil menjadi faktor utama dalam lonjakan pengguna yang tiba-tiba ini.
Host: Samuel Purba
