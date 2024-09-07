Pengguna Media Sosial Bluesky Melonjak

Platform media sosial Bluesky, alternatif Twitter, telah menarik perhatian masyarakat Brasil. Hal ini setelah negara tersebut melarang X milik Elon Musk.

Bluesky yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan bahya setengah juta pengguna baru bergabung dengan platform ini hanya sehari setelah Brasil memaksa X untuk berhenti beroperasi di negara tersebut.

Bluesky juga menyatakan pada hari Senin lalu jumlah tersebut meningkat menjadi 2 juta pengguna baru. Bluesky mengakui bahwa Brasil menjadi faktor utama dalam lonjakan pengguna yang tiba-tiba ini.

