Ahmad Riza Patria Disebut Mundur dari Kontestasi Pilwalkot Tangsel
Akira Aulia , Jurnalis-Rabu 28 Agustus 2024 09:00 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dikabarkan mundur dari kontestasi Pilwalkot Tangsel 2024.
Hal itu dikonfirmasi Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani selaku perwakilan dari KIM Plus, Rabu (28/8/204).
Sebagai gantinya, Demokrat akan mengusung Benyamin Davnie-Pilar Saga.
