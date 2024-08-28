Ahmad Riza Patria Disebut Mundur dari Kontestasi Pilwalkot Tangsel

, Jurnalis-Rabu 28 Agustus 2024 09:00 WIB

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dikabarkan mundur dari kontestasi Pilwalkot Tangsel 2024.

Hal itu dikonfirmasi Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani selaku perwakilan dari KIM Plus, Rabu (28/8/204).

Sebagai gantinya, Demokrat akan mengusung Benyamin Davnie-Pilar Saga.

Produser: Akira AW

Video Editor: Teguh Sugiarto