Advertisement
Mengenal Maung, Kendaraan Taktis Pembawa Bendera Pusaka ke IKN
Yudi Handoyo , Jurnalis-Minggu 11 Agustus 2024 09:45 WIB
A
A
A
Kehadiran Maung kendaraan taktis ringan ini menjadi pembeda Kirab Bendera Pusaka dalam perayaan HUT Kemerdekaan ke 79 RI.
Maung dikerahkan untuk mengantar dua anggota Paskibraka yang membawa duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi.
Perjalanan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk dibawa ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Host: Yudi Handoyo
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement