Mengenal Maung, Kendaraan Taktis Pembawa Bendera Pusaka ke IKN

Minggu 11 Agustus 2024 09:45 WIB

Kehadiran Maung kendaraan taktis ringan ini menjadi pembeda Kirab Bendera Pusaka dalam perayaan HUT Kemerdekaan ke 79 RI.

Maung dikerahkan untuk mengantar dua anggota Paskibraka yang membawa duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi.

Perjalanan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk dibawa ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

