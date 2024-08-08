Advertisement
Menko Polhukam Kunjungi IKN, Istana Baru Siap Digunakan sebagai Lokasi Upacara
Armydian Kurniawan , Jurnalis-Kamis 08 Agustus 2024 22:31 WIB
Jelang memperingati hari kemerdekaan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara (IKN).
Reporter: Armydian Kurniawan
Produser : Febry Rachadi
