HOME MULTIMEDIA VIDEO
Menko Polhukam Kunjungi IKN, Istana Baru Siap Digunakan sebagai Lokasi Upacara
, Jurnalis-Kamis 08 Agustus 2024 22:31 WIB
A
A
A
Jelang memperingati hari kemerdekaan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara (IKN).
 
Reporter: Armydian Kurniawan
Produser : Febry Rachadi
