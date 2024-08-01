Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
CHIEF TALK: Perkembangan Industri Motor Listrik di Indonesia
Kamis 01 Agustus 2024 08:00 WIB
A
A
A
Pada episode Chief Talk kali ini akan membahas terkait dengan perkembangan industri motor listrik di Tanah Air bersama CEO Alva, Purbaja Pantja.
 
Selain itu, seberapa menjanjikankah bisnis motor listrik di Indonesia  dan bagaimana masyarakat Indonesia menerima tersebut pada masa sekarang?
 
Jangan lupa saksikan Chief Talk, setiap Rabu, pukul 20.00 WIB, hanya di streaming portal Okezone.com dan Youtube Okezone!
 
Host: Herjuno Syaputra
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
