GIIAS 2024 Resmi Digelar di ICE BSD City, Hadirkan Mobil Listrik dan Hybrid
Senin 22 Juli 2024 11:11 WIB
A
A
A
GIIAS 2024 resmi digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, pada 18 Juli hingga 28 Juli 2024. Beragam kendaraan ditampilkan mulai dari kendaraan konvensional hingga kendaraan listrik yang dapat diuji coba langsung oleh para pengunjung.
 
Kobtributor: Muhammad Zulhilmi
