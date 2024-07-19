Advertisement
Momen Wapres Ma'ruf Kepo dan Jajal Mobil Listrik di GIIAS
Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at 19 Juli 2024 10:36 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Kamis (18/7). Lokasinya di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam kesempatan itu Ma'ruf menyempatkan diri menjajal mobil-mobil yang dipamerkan. Ia sempat menjajal Kijang Innova Zenix Hybrid dan mobil listrik Hyundai, Kona Electric.
Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan pameran terbesar kedua dunia setelah di Shanghai, China ini.
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan
