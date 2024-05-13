Hasto Sebut Delapan Nama Cagub Jakarta dari PDIP Sudah Dikantongi Megawati

PDI-Perjuangan tengah menjaring sejumlah nama untuk didukunh dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Setidaknya, sudah ada delapan nama yang tengah digodok untuk diusung ke Pilgub Jakarta.

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya baru menjaring sejumlah nama untuk didukung dalam Pilgub Jakarta 2024. Ia berkata, proses penjaringan nama sangat dinamis.

Kendati demikian, Hasto tak membeberkan identitas delapan nama yang tengah dijaring untuk didukung di Pilgub Jakarta. Dari delapan nama, mata Hasto, ada banyak nama-nama besar yang tengah dijaring.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa PDI-Perjuangan terus mengembangkan kempemimpinan yang memiliki makna strategis di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat dan juga membangun masa depan.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan