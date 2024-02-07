Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Polda Metro Jaya Nyatakan Tersangka Kasus Film Porno Siskaeee Tidak Alami Gangguan Jiwa
, Jurnalis-Rabu 07 Februari 2024 20:45 WIB
A
A
A
Polda Metro Jaya merilis hasil tes kejiwaan terhadap selebgram sekaligus tersangka pemeran film porno di Jakarta Selatan, Siskaeee
 
Dari hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatris yang dilakukan Biddokkes Polda Metro Jaya Siskaeee dipastikan tidak mengalami gangguan jiwa dan tetap ditahan di Mapolda Metro Jaya.
 
Sebelumnya, kuasa hukum Siskaeee meminta Polda Metro Jaya untuk menangguhkan penahanan dengan alasan kliennya tersebut mengalami gangguan jiwa.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
