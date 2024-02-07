Polda Metro Jaya Nyatakan Tersangka Kasus Film Porno Siskaeee Tidak Alami Gangguan Jiwa

Polda Metro Jaya merilis hasil tes kejiwaan terhadap selebgram sekaligus tersangka pemeran film porno di Jakarta Selatan, Siskaeee

Dari hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatris yang dilakukan Biddokkes Polda Metro Jaya Siskaeee dipastikan tidak mengalami gangguan jiwa dan tetap ditahan di Mapolda Metro Jaya.

Sebelumnya, kuasa hukum Siskaeee meminta Polda Metro Jaya untuk menangguhkan penahanan dengan alasan kliennya tersebut mengalami gangguan jiwa.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo