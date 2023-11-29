Usai Diperiksa Bareskrim, SYL: Saya Sudah Sampaikan Apa yang Saya Alami

Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya selesai memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu (29/11) malam.

SYL diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua KPK, Firli Bahuri.

SYL mengaku telah menyampaikan semuanya kepada penyidik terkait kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.