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GIIAS Surabaya 2023 Resmi Dibuka, Mobil Listrik Jadi Primadona
, Jurnalis-Kamis 21 September 2023 09:29 WIB
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Pameran otomotif GIIAS Surabaya 2023 resmi dibuka pada 20-24 September 2023 di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur. Ini menjadi rangkaian kedua penyelenggaraan GIIAS The Series 2023, setelah ICE-BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.
 
GIIAS Surabaya 2023 ini menghadirkan 23 merek kendaraan bermotor, di antaranya adalah 16 merek kendaraan penumpang. Selain itu, ajang otomotif akbar ini juga dibanjiri sejumlah mobil listrik terbaru.
 
Event otomotif tersebut bakal berlanjut di Semarang 18 – 22 Oktober 2023 dan Bandung 22 – 26 November 2023.
 
Produser : Febry Rachadi
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