Diawali Iseng, Mobil Replika Supercar Buatan Pria Lulusan SMP Ini Tembus Film Hollywood

Batu, Jawa Timur - Pria lulusan SMP di Kota Batu berhasil menciptakan mobil replika supercar yang dikirim ke Amerika Serikat untuk keperluan film Hollywood.

Mahardika Bayu Aji awalnya hanya membuat mobil replika biasa di bengkelnya MBA Workshop yang terletak di kawasan Jalan Larmani, Kota Batu. Pria berusia 24 tahun itu kemudian iseng untuk berinovasi membuat mobil mewah dan menguploadnya ke YouTube serta media sosial.

Pengerjaan satu mobil replika membutuhkan waktu 8 bulan hingga satu tahun. Prosesnya tergolong rumit karena mengambil mesin dan kaki-kaki dari mobil bekas. Sementara bodi mobil dibuat menggunakan bahan fiberglass.

Mobil replika karya Dika ini nyaris sama dengan mobil asli, baik dari sisi ukuran, bentuk, bahkan sudut lengkung hingga lancipnya. Usaha yang dirintis sejak 2020 itu kini memiliki 3 konsumen rutin dari Amerika Serikat.

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Kontributor: Avirista Midaada

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.