Minibus Tabrak Separator Busway Matraman dan Dihantam Motor dari Belakang

, Jurnalis-Sabtu 05 Agustus 2023 09:44 WIB

Minibus nopol D 1050 YBU menabrak separator busway Sabtu (5/8). TKP di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.

Mobil yang menabrak separator, dihantam sepeda motor dari belakang. Akibatnya kedua kendaraan ringsek, pengendara motor luka ringan.

Pengemudi mengaku tidak melihat separator busway karena hitam. Minimnya penerangan di lokasi juga menjadi penyebab kecelakaan.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: B.Lilia Nova