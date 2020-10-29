Nikmatnya Dendeng Baracik, Makanan Khas Solok

Sumatra Barat terkenal kaya akan kulinernya yang menggugah selera. Selain rendang, kuliner khas Minang lainnya, yakni dendeng baracik, tak kalah tenar. Olahan daging khas Kabupaten Solok ini membuat lidah tak berhenti bergoyang. Salah satu rumah makan yang menyediakan kuliner ini terletak di Jalan Gunung Talang

Cara membuatnya pun relatif mudah. Daging sapi dipotong kecil-kecil lalu digoreng hingga renyah, daging disajikan di piring dengan perasan jeruk nipis. Tak lupa ditambahkan campuran irisan tomat dan cabe hijau yang dibumbui. Daging lalu disiram minyak dan bawang merah yang telah digoreng. Dendeng biasanya disajikan dengan hidangan lain dan disantap dengan nasi putih. Seporsi dendeng baracik di sini dijual seharga Rp20 ribu