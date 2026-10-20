Bongkar Akar Konflik Houthi dan Saudi, Robi Sugara Singgung Penantian Iran Imam Mahdi

JAKARTA – Kelompok Houthi membombardir Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Serangan di Bandara Riyadh itu telah menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya. Konflik terbuka ini bukan sekali terjadi. Kenapa?

Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, menilai ketegangan antara Houthi di Yaman dan Arab Saudi tidak bisa dilepaskan dari faktor politik dan sejarah panjang ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Robi menjelaskan, Houthi merupakan kelompok yang menganut Syiah Zaidiyah. Aliran ini memiliki perbedaan dengan Syiah Imamiyah Dua Belas yang dominan di Iran.

“Syiahnya Houthi itu Zaidiyah. Jadi, dia lebih dekat dengan kelompok-kelompok Sunni. Syiah Iran itu Imamah, yang lebih percaya kepada 12 imam dan menunggu kedatangan Imam Mahdi,” ujar Robi di Podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (15/10/2026).

Menurut dia, konflik di Timur Tengah memiliki akar sejarah panjang, termasuk perubahan tatanan politik setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pada 1924. Setelah itu, pengaruh Inggris dan Prancis turut membentuk peta politik kawasan tersebut.

Robi menegaskan, ketegangan di Timur Tengah tidak cukup dipahami hanya melalui perbedaan aliran keagamaan Sunni dan Syiah. Faktor politik dan perebutan pengaruh di kawasan juga menjadi bagian penting untuk memahami konflik yang terjadi.