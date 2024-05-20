Advertisement
Kemping Sambil Bermain Arung Jeram di Curug Cibitung Subang
, Jurnalis-Senin 20 Mei 2024 15:16 WIB
Wisata curug dan mata air Cibitung di Subang, Jawa Barat, dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan Anda bersama keluarga.
 
Di objek wisata ini, Anda bisa berkemah dengan nuansa pegunungan. Pemandangan curug atau air terjung yang berada tepat di depan tenda, menjadi daya tarik tersendiri.
 
Di malam hari, pengunjung bisa menyalakan api unggun untuk menghangatkan suhu dingin alam pegunungan. Selain dapat bermain air dan berswafoto, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan arung jeram.
 
Arung jeram di sini berbeda dengan di tempat lain karena satu perahu hanya diisi oleh satu orang. Meski demikian, arung jeram ini aman bagi pemula dan anak-anak.
 
Untuk dapat kemping di Curug Cibitung ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35 ribu per orang, sementara untuk arung jeram Rp80 ribu per orang.
 
Kontributor: Yudi Heryawan
